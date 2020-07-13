РИАМО - 13 июл. В России изменился механизм получения инвалидами права на бесплатную парковку, теперь нужно просто заполнить заявления на портале госуслуг, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«Гражданам с инвалидностью больше никуда не нужно ходить, чтобы получить льготную парковку. Достаточно заполнить заявление через портал госуслуг или в личном кабинете Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ)», — сказал Вовченко в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее министерство труда и соцзащиты России обновило классификацию технических средств реабилитации. Теперь инвалиды смогут получить современные средства для реабилитации, в том числе специальные телефоны и протезы с микропроцессорным управлением.