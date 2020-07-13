РИАМО - 13 июл. С начала 2020 года межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала 612 граффити, которые ранее нанесли на фасады столичных зданий, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

В числе согласованных рисунков – изображения животных и растений из Красной книги РФ, известных актеров, героев мультфильмов, маршалов и Героев Советского Союза.

«Изображения, которые наносят на фасады зданий в Москве, должны соответствовать определенной тематике – это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства», – сказал руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев.

С начала года в список согласованных граффити вошли, в том числе, изображения Героев Советского Союза Николая Гастелло и Сергея Годовикова, маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, актера Сергея Бодрова, а также изображения снежного барса и амурского тигра из Красной книги.

На московских домах нельзя самовольно наносить рекламные рисунки и граффити. Заинтересованному лицу необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с уполномоченными инстанциями.