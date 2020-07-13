РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. На стадионе «Здоровье» в подмосковных Котельниках отремонтировали легкие гандбольные ворота, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На стадионе «Здоровье» Котельников проведены ремонтные работы. Отремонтированы легкие гандбольные ворота, приведена в соответствие сетка ворот, восстановлена поврежденная секция ограждения футбольного поля. Все работы проводились внутренними силами рабочего персонала МСОАУ «Спорткомплекс «Котельники», - говорится в сообщении.

В это время на стадионе «Русские газоны - Котельники» в микрорайоне Силикат нанесена разметка на футбольное поле, подготовлены площадки для занятий. Первые соревнования по футболу запланированы на август, а для тренировок команд стадион уже открыт.

Могут посетить стадион и все жители города, однако с соблюдением правил: число занимающихся на одной площадке сокращено, обозначена социальная дистанция, занятия проходят только с личным инвентарем, а стационарные площадки и тренажеры ежедневно обрабатываются дезинфекционными средствами.