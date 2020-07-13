Рассрочка пенсионерам: как оформить выплату долга по частям

Законодательство
Законопроект № 961114-7 «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» был принят Госдумой 7 июля, однако закон еще не вступил в силу. С его текстом можно ознакомиться здесь. Вскоре документ поступит в Совет Федерации, а затем – на подписание президенту. По мнению Ирины Шахрай, адвоката, юриста, финансового советника, владелицы юридической фирмы «Шахрай и партнеры», закон вступит в силу быстро, как было в случае с другими законами, связанными с пандемией.
Кому положена рассрочка
Возможность выплатить свой долг по кредиту частями полагается тем гражданам, кто получает пенсию по старости, инвалидности, из-за потери кормильца. Существуют и дополнительные условия: совокупный размер пенсии должен быть меньше 2 МРОТ; не должно быть других доходов или недвижимости (кроме единственной пригодной для постоянного проживания); долг по кредиту не должен превышать 1 млн рублей, рассказал ведущий юрист «Европейской юридической службы» Геннадий Локтев. Воспользоваться рассрочкой можно будет лишь один раз.
Минимальный размер оплаты труда, как пояснил Алексей Болонин, профессор кафедры банковского дела университета «Синергия», устанавливается на федеральном уровне (с 01.01.2020 он составляет 12 130 руб.) и региональном уровне. В большинстве регионов он совпадает с величиной федерального МРОТ, а в некоторых превышает эту сумму, например, для Москвы это 20 195 руб., для Московской области – 15 000 рублей. В законе не указывается, о каком именно МРОТ идет речь.
Ирина Шахрай добавила, что закон применим к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 2 закона. В соответствии с ней у должников по 31 декабря 2020 года включительно не будут изымать имущество (кроме транспортных средств), даже если исполнительные документы были предъявлены к исполнению уже после 1 октября 2020 года.
Что такое рассрочка
Петр Гусятников, юрист, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, пояснил, что рассрочка предоставляется только на долги перед банком, то есть у пенсионера уже должны быть просроченные платежи, пени или штрафы, а сам долг должен быть передан коллекторам или судебным приставам. Не стоит путать рассрочку платежей по долгам с кредитными каникулами. Каникулы предоставляются заемщикам, которые исправно платят по кредиту и еще не имеют просрочек. Рассрочка же предоставляется только на сумму долга. Таким образом, если у пенсионера есть просроченные платежи, а сам кредит еще не закрыт, он должен будет продолжать вносить очередные платежи по кредиту и параллельно выплачивать рассрочку.
Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение ее срока не вправе выступать поручителями, выдавать гарантии, совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества, отметил Алексей Болонин.
Рассрочка – это шанс выплатить долги. Получить ее можно и сейчас, отмечает Шахрай, но для этого необходимо обращаться в суд, и не факт, что суд просьбу должника удовлетворит. Новый же закон облегчает этот процесс для ряда должников.
Если же рассрочка отсутствует, происходит взыскание долгов по Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Взыскатель обращается в ФССП с решением суда. Судебные приставы отправляют запросы в регистрационные органы для того, чтобы понять, какое имущество есть у должника, проверяют его банковские счета и так далее, пояснил Петр Гусятников. Если на счетах есть деньги, приставы могут обратиться в банк и потребовать их списания. Если денег нет, но должник владеет каким-то имуществом, неважно, движимым или недвижимым, приставы его описывают и начинают процесс реализации с торгов.
Новые условия выплаты долга
Согласно законопроекту, выплатить долг гражданин должен будет максимум в течение 24 месяцев, но не позднее 1 июля 2022 года.
По словам Ирины Шахрай, во время льготного периода коллекторы не смогут арестовать или изъять имущество должника, за исключением транспортных средств.
Важно отметить, что рассрочка – это не отсрочка платежей, поэтому сумму необходимо ежемесячно вносить равными долями. Если пропустить хотя бы один платеж, рассрочка перестанет действовать, и долг будет взыскиваться в порядке, установленном законом, предостерегает Гусятников.
Как пожилым людям получить выплату в связи с изоляцией из‑за коронавируса>>
Куда обращаться для получения рассрочки
Пока конкретного регламента не существует, так как законопроект только прошел третье чтение 7 июля, рассказал Геннадий Локтев. Однако уже сейчас понятно, что обращаться нужно будет в ФССП с заявлением, указанием желаемого срока рассрочки и графиком выплат. Согласно статье 2 законопроекта должник в своем заявлении сам определяет продолжительность рассрочки в пределах максимального срока, напомнила Шахрай.
Оценка экспертов
По мнению Петра Гусятникова, для пенсионеров, которые не могут платить по долгам, закон, скорее всего, лишь отсрочит неизбежное. Чтобы погасить долг, надо иметь дополнительные источники дохода. И если работающие граждане в теории могут их найти, то пенсионеры ничего не теряли и ничего не приобретут в будущем. «Вспомним про условия, на которых предоставляется рассрочка: единственный доход в размере не более двух МРОТ. Откуда пенсионер, получающий такое пособие, сможет взять дополнительные деньги на погашение долгов?», – рассуждает эксперт.
Алексей Болонин задается вопросом, чем обусловлен срок длительности рассрочки. К тому же сам факт предоставления рассрочки, а не материальной помощи, говорит о том, что объектом заботы выступает не должник, а кредитор, считает эксперт. «Законодатель предлагает выйти из проблемной ситуации должнику самостоятельно, при этом вовсе не очевидно, что за время предоставления рассрочки финансовое состояние должника улучшится», – считает профессор кафедры банковского дела.
Евгений Митин, начальник управления судебной практики юридической фирмы Howard Russia, также сомневается в эффективности предложенных мер. Пенсионеров с кредитами в принципе немного. К тому же из числа получающих помощь исключены пенсионеры с долгами на сумму более 1 млн рублей. Наконец, рассрочка не положена пенсионерам, которые имеют какой-либо источник дохода, помимо пенсии, например, тем, кто продолжает работать. Меж тем сомнительно, что пенсионер, взявший кредит, рассчитывал расплачиваться по нему только за счет средств пенсии. Таким образом, подытоживает Митин, круг возможных получателей поддержки настолько сужен, что предполагаемый эффект будет весьма незначителен, хотя стремление облегчить долговое бремя пенсионеров, безусловно, стоит поприветствовать.
Авто в кредит: как воспользоваться новой госпрограммой семьям и врачам>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии