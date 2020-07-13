Рассрочка пенсионерам: как оформить выплату долга по частям

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Возможность выплатить свой долг по кредиту частями полагается тем гражданам, кто получает пенсию по старости, инвалидности, из-за потери кормильца. Существуют и дополнительные условия: совокупный размер пенсии должен быть меньше 2 МРОТ; не должно быть других доходов или недвижимости (кроме единственной пригодной для постоянного проживания); долг по кредиту не должен превышать 1 млн рублей, рассказал ведущий юрист «Европейской юридической службы» Геннадий Локтев. Воспользоваться рассрочкой можно будет лишь один раз.

Минимальный размер оплаты труда, как пояснил Алексей Болонин, профессор кафедры банковского дела университета «Синергия», устанавливается на федеральном уровне (с 01.01.2020 он составляет 12 130 руб.) и региональном уровне. В большинстве регионов он совпадает с величиной федерального МРОТ, а в некоторых превышает эту сумму, например, для Москвы это 20 195 руб., для Московской области – 15 000 рублей. В законе не указывается, о каком именно МРОТ идет речь.

Ирина Шахрай добавила, что закон применим к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 2 закона. В соответствии с ней у должников по 31 декабря 2020 года включительно не будут изымать имущество (кроме транспортных средств), даже если исполнительные документы были предъявлены к исполнению уже после 1 октября 2020 года.

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