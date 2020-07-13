РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» с 6 по 12 июля вывез порядка 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли 29 248 твердых коммунальных отходов. Из них 2376 кубометров сухих отходов», - сказал Ружицкий.

Для бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов в городском округе задействовано 80 человек и более 50 единиц техники. В случае необходимости количество сотрудников и техники будет увеличено.

Ружицкий также отметил, что на минувшей неделе было принято и отработано шесть обращений граждан.