РИАМО - 13 июн. Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране, сообщает РИА Новости.

В ходе совещания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил главе государства о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки <…> может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать», — сказал Путин.

По его словам, это одно из «фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи».

Президент также подчеркнул, что в России необходимо снижать издержки в строительстве с целью снизить стоимость квадратного метра жилья.

«Все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, <…> должно приводить к конечному результату. А именно — к таким ценам, которые были бы по карману людям», — заключил глава государства.