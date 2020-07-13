РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе с несанкционированных свалок вывезли свыше 30 кубометров мусора, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа глава Люберец Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе, с 6 по 12 июля, в Люберцах в уборке территорий участвовали 98 единиц техники и 997 человек. Также вывезли более 30 кубометров мусора с несанкционированных свалок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю в округе опилили 11 деревьев.