РИАМО - 13 июл. На территории Центрального, Зеленоградского, Восточного и Южного округов реконструируют инженерные сети, соответствующее решение приняли на заседании Москомстройинвеста, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инженерные сети в ЦАО, ВАО и ЗелАО ожидает реконструкция. Общая протяженность работ на этих четырех участках составит 3,41 тысячи метров. Часть сетей обновят закрытым способом с помощью протяжки полиэтиленовой трубы в существующую стальную трубу, некоторые ожидает санация», - говорится в сообщении.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК (градостроительно земельной комиссии) Анастасия Пятова, для проведения реконструкции и строительства новых инженерных сетей по каждому из участков будет разработан проект планировки территории (ППТ). Площадь разработки ППТ составит от 0,84 гектара до 13 гектаров.

В ЮАО запланировали строительство новых напорно-самотечных канализационных трубопроводов от КНС «Булатниковская». Общая длина трубопроводной трассы на этом участке составит 2,6 тысячи метров.