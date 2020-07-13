РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил менее 30%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МособлЕИРЦ в муниципалитете Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за ЖКХ на прошедшей неделе составил 27%. Наши клиентские офисы работают в спецрежиме в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», - сказала Мотыль.

Она пояснила, что за три месяца у жителей накопилось большое количество вопросов. Мотыль отметила, что для того, чтобы узнать тариф по конкретному поставщику, можно найти информацию на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области: https://ktc.mosreg.ru/deyatelnost/kak-uznat-tarif.