РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Дачникам в подмосковном Красногорске напомнили о правилах безопасности во время летнего отдыха, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В садовых товариществах и дачных поселках подмосковного Красногорска автоинспекторы совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних провели тематические беседы по правилам дорожного движения и организации безопасного отдыха», - говорится в сообщении.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание отдыхающих на ситуации, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и тяжелым последствиям.

Полицейские также рассказали, какие виды дорожных аварий чаще всего происходят во время загородного отдыха и разъяснили основы безопасного передвижения на скутерах, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Автоинспекторы продемонстрировали функциональность защитной экипировки и шлема, призвав участников мероприятия к обязательному их использованию при управлении вело- и мототранспортом.

Сотрудники по делам несовершеннолетних рассказали о правовых аспектах в случае выявления несовершеннолетнего водителя мототехники, призвали взрослых быть ответственными за жизнь подростков и обеспечить безопасный отдых детям.