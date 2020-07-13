РИАМО - 13 июл. В Москве прошел открытый аукцион на право арендовать уникальное кирпичное здание XVIII века на северо-западе города, его площадь составляет 39,5 квадратных метров, победитель аукциона отреставрирует объект в течение пяти лет, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Въездная башня Хорошевского конного завода является объектом культурного наследия и расположена на Таманской улице. Объект находится в престижной локации, а инвестиционная привлекательность обеспечивается небольшой площадью и стоимостью.

«На аренду претендовали три участника, а цена в ходе торгов возросла с 1 до 15 миллионов рублей», — отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он отметил, что победителю аукциона необходимо провести реставрационные работы по сохранению объекта. На это дается пять лет, но, как правило, арендаторы завершают работы быстрее.

После этого победитель аукциона сможет арендовать объект сроком на 49 лет по льготной цене 1 рубль за квадратный метр.