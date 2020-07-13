РИАМО - 13 июл. Прохожие увидели, что в закрытом автомобиле, припаркованном на Фестивальной улице, находится мужчина с признаками недомогания, они обратились к сотрудникам полиции, патрулирующим территорию, пострадавшему помогли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Сотрудники ОБ ДПС ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве оказали помощь мужчине, который терял сознание, находясь в закрытом автомобиле», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Один из инспекторов подручными средствами опустил стекло передней водительской двери и обеспечил доступ кислорода в салон.
Полицейские оперативно разыскали владельца авто, который открыл транспортное средство, после чего помогли пострадавшему выбраться наружу.
Прибывшие медики доставили мужчину в медучреждение.
Выяснилось, что пострадавший ждал товарища в салоне автомобиля и почувствовал себя плохо. Он начал терять сознание и в состоянии испуга не смог открыть двери машины.
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