РИАМО - 13 июл. Прохожие увидели, что в закрытом автомобиле, припаркованном на Фестивальной улице, находится мужчина с признаками недомогания, они обратились к сотрудникам полиции, патрулирующим территорию, пострадавшему помогли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники ОБ ДПС ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве оказали помощь мужчине, который терял сознание, находясь в закрытом автомобиле», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Один из инспекторов подручными средствами опустил стекло передней водительской двери и обеспечил доступ кислорода в салон.

Полицейские оперативно разыскали владельца авто, который открыл транспортное средство, после чего помогли пострадавшему выбраться наружу.

Прибывшие медики доставили мужчину в медучреждение.

Выяснилось, что пострадавший ждал товарища в салоне автомобиля и почувствовал себя плохо. Он начал терять сознание и в состоянии испуга не смог открыть двери машины.