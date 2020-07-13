РИАМО - 13 июл. В столице в период с 6 по 12 июля зарегистрировали 154 аварии на дорогах, девять человек погибли, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

В результате происшествий 179 человек получили различные травмы.

«В числе происшествий: 78 столкновений транспортных средств, 36 наездов на пешеходов, из которых 13 произошли в зоне действия пешеходного перехода, три наезда на стоящее транспортное средство, восемь наездов на препятствие и 10 наездов на велосипедистов», — отмечается в материале.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов и велосипедистов быть внимательными на дороге, пользоваться пешеходными переходами и не появляться внезапно на проезжей части. При этом велосипедисты, переходя дорогу, должны спешиваться.