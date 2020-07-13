РИАМО - 13 июл. Конфликт двух мужчин в Москве в районе Люблино по улице Кубанская закончился поножовщиной, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В полицию поступило сообщение от граждан о ножевом ранении по адресу: город Москва, улица Кубанская, дом 14, корпус 2», — сказал собеседник агентства.

Потерпевшего госпитализировали с ранением грудной клетки и повреждением легкого.

По подозрению в совершении преступления задержан неработающий гражданин 1977 года рождения. Он нанес оппоненту удар в грудь ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).