РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе заделали около 150 квадратных метров ям на дорогах, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа глава Люберец Владимир Ружицкий.

«В рамках летнего содержания дорог 62 человека и 22 единицы спецтехники ежедневно работают по уборке площадей, остановочных павильонов, тротуаров и проезжей части. Помимо этого, на прошлой неделе был выполнен ямочный ремонт общей площадью 148 квадратных метров и ремонт тротуаров по улицам Юбилейная и Митрофанова общей площадью 28 квадратных метров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также подрядные организации выполнили работы по покраске бортового камня на улице Кирова протяженностью 2,5 километра. Всего за неделю было собрано и утилизировано 106 кубометров мусора и 117 кубометров смета.

Ружицкий уточнил, что завершается ремонт муниципальных автомобильных дорог. Асфальт уже уложен на 33 дорогах. В ближайшие дни ремонт пройдет на улице Гаршина на дороге к 448-й военной базе в поселке Томилино.