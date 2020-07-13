РИАМО - 13 июл. Президент России Владимир Путин призвал начать планировать национальные цели и проекты после 2024 года и определить общенациональные задачи на 10 лет вперед, сообщает РИА Новости.

В понедельник проходит заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам по видеосвязи. Глава страны предложил обсудить нацпроекты и их актуализацию и с учетом опыта последних месяцев скорректировать план, учитывая ситуацию в России и в мировой экономике.

«В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.

Он также отметил, что нужно более эффективно распределять возможности и маневрировать средствами страны.