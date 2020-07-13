РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 июл. За 6 месяцев текущего года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» произошло 3 ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых грубых видов правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

«К административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) привлечено 99 водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 209. К уголовной ответственности по статье 264 УК РФ привлечено 29 человек», - говорится в сообщении.

Если стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, то следует сообщать об этом по телефонам: телефон доверия МВД России - 8(495)667-74-47; телефон доверия ГУ МВД России по Московской области - 8(495)692-70-66; по телефону дежурной части отдела ГИБДД по Мытищам - 8(498)586-40-44 или по единому номеру 112.

«За отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, он также может быть лишен права управлять транспортным средством на тот же срок. Если водитель не имеет права управления транспортным средством и также отказывается от прохождения вышеуказанной процедуры, то подлежит административному аресту на срок до 15 суток, а повторное управление, уже будучи лишенным такого права, предусматривает уголовное наказание», - отмечается в сообщении.

Нетрезвый водитель не просто нарушает закон, он рискует своей жизнью, а самое главное - подвергает опасности жизнь и здоровье окружающих.