РИАМО - 13 июл. Телеведущий Иван Ургант показал в Instagram фото своих дочерей Валерии и Нины, сообщает Федеральное агентство новостей.
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фото старшей дочери.
По мнению фанатов, Нина очень похожа на отца.
Также пользователи Сети отметили, что младшая дочь больше похожа на свою маму.
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