РИАМО - 13 июл. Телеведущий Иван Ургант показал в Instagram фото своих дочерей Валерии и Нины, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.

«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фото старшей дочери.

По мнению фанатов, Нина очень похожа на отца.

Также пользователи Сети отметили, что младшая дочь больше похожа на свою маму.