РИАМО - 13 июл. В Московской области с понедельника до конца суток 14 июля ожидается дождь, местами сильная гроза и порывы ветра до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Следите за новостями в СМИ», — отмечается в материале.

Спасатели рекомендуют не спускаться в подземные переходы во время ливня, а также не укрываться в помещениях, расположенных ниже возможного уровня подтопления.

При нахождении в подтапливаемом помещении его нужно незамедлительно покинуть и выйти на возвышенность. Если из здания нельзя выйти, то нужно подняться на верхние этажи и сообщить о своем местонахождении спасателям.

Если дождь подтопил дорогу, то не стоит преодолевать затопление на машине. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд и прекратить движение. Если вода пребывает стремительно, то необходимо покинуть транспортное средство.

При порывистом ветре МЧС советует убрать вещи с балконов, обрезать сухие ветки, которые могут нанесли ущерб имуществу, не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкция. При грозе нельзя прятаться под высокими деревьями, находится рядом с водоемами и ездить на велосипеде.