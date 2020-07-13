РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. С начала июля с придомовых территорий в подмосковных Люберцах откачали 7,3 тысячи кубометров воды из ливневых стоков, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа глава Люберец Владимир Ружицкий.

«Из-за обильных осадков происходят подтопления на придомовых территориях. Их устраняют пять единиц техники Люберецкого водоканала и четыре бригады. С 1 по 10 июля откачено 7,3 тысячи кубических метров из ливневых стоков», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 3 по 10 июля поступили 73 заявки по уличному освещению, 66 из них закрыты.

«В Люберцах 2102 многоквартирных дома. Согласно графику, период отключения горячего водоснабжения установлен со 2 июля по 1 сентября, информирование жителей об отключениях происходит посредством размещения графиков в МКД, на сайтах УК и администрации. По состоянию на 13 июля, остановлено 14 котельных, ГВС отключено в 597 домах», - заключил Ружицкий.