РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Рабочие приступили к замене труб горячего водоснабжения на одной из тепловых подстанций микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» продолжают ремонтно-профилактические работы на обслуживаемых тепловых пунктах. Так, в настоящее время ведутся монтажные работы по замене труб горячего водоснабжения на ЦТП-7», - говорится в сообщении.

Также в микрорайоне Климовск рабочие обновили краску ограждений у дома №2/2 по улице Молодежной.