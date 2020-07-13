РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 июл. В ФОК «Дельфин» городского округа Мытищи записаться на сеанс плавания можно по телефону, бассейн возобновил работу в понедельник, сообщается в Instagram-аккаунте МБУ «СШОР по плаванию».

«Дорогие посетители! ФОК «Дельфин» начал свою работу в понедельник, 13 июля, после планового отключения горячей воды. Записаться на сеансы оздоровительного плавания можно по телефону: 8(495)585-15-91. Ждем вас!» - говорится в сообщении.

Бассейн «Дельфин» располагается по адресу улица Летная, дом №34А.