РИАМО - 13 июл. В рамках улучшения инвестиционной привлекательности в Подмосковье развивают институты поддержки бизнеса, областной гарантийный фонд и АО «Росэксимбанк» заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит региональным предпринимателям получить доступ к кредитным инструментам банка, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Партнерами областного гарантийного фонда являются более 50 финансовых организаций, где предприниматели из Подмосковья при поддержке фонда могут привлечь кредитные ресурсы для развития бизнеса», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она уточнила, что в 2019 году фонд уже предоставил 64 поручительства на сумму более 751 миллионов рублей. Срок поручительства — 10 лет.

Подробно об этой и других программах поддержки бизнеса в Подмосковье можно узнать по телефону горячей линии 0150 и на инвестиционном портале invest.mosreg.ru.