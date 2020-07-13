РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Более 400 человек приняли участие в мероприятиях на открытом воздухе, которые состоялись в парках подмосковного Красногорска в минувшие выходные, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы МАУК «Парки Красногорска».

«За два дня, пятницу и субботу, в мероприятиях в парках Красногорска приняли участие 425 человек», - сказал представитель.

Он добавил, что в июле каждую пятницу и субботу на парковых территориях округа проводят бесплатные занятия физкультурой, бегом, йогой, зумбой, пилатесом, а также другие мастер-классы для горожан.