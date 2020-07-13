РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Подольский центр занятости населения возобновит очный прием граждан с 15 июля, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«С 15 июля в Подольском центре занятости населения возобновляется очный прием граждан. При посещении центра занятости ношение маски и перчаток обязательно», - говорится в сообщении.

Дистанционная регистрация граждан в качестве безработных по-прежнему возможна с использованием портала «Работа в России».