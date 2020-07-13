РИАМО - 13 июл. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше, в городе уже два месяца держится отрицательный темп прироста случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

В столице за последние сутки выявили 672 случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Среди новых заболевших 44,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% — от 46 до 65 лет, 9% — от 66 до 79 лет, еще 6,4% — старше 80 лет. Также 8,3% среди заболевших — дети», — отмечается в материале.

Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.