РИАМО - 13 июл. В центре Московского зоопарка под Волоколамском родился детеныш лошади Пржевальского, она исчезла в дикой природе, этот вид включен в Красную книгу, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.

«Сейчас ведется реинтродукция вида. Малышка появилась на свет 23 июня. Сотрудники Центра попытались создать для этого максимально естественные условия. Они не беспокоили маму, а детеныша увидели только рано утром», - говорится в сообщении.

Теперь в центре воспроизводства живет четыре лошади Пржевальского: папа малышки, две самки и детеныш. Самца на время родов и выхаживания жеребенка отсадили в другой вольер. А две самки хорошо уживаются вместе.

У взрослых животных специально составленный рацион: летом они едят свежескошенную траву, ветки, комбикорм, иногда в качестве обогащения среды лошади получают палки, у которых с удовольствием обгладывают кору.

Отец малышки приехал из зоопарка в Чехии, а мама из Московского зоопарка. Их жеребенок - первый детеныш лошади Пржевальского, рожденный центре воспроизводства.