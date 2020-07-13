РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 июл. На территории подмосковных Мытищ инспекторы Госадмтехнадзора региона выявят нарушителей, сбрасывающих отходы вне установленных для этих целей мест, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

С целью пресечения несанкционированных навалов мусора в Мытищах Госадмтехнадзор Подмосковья проводит рейд «Засада». Цель операции - выявить тех, кто незаконно сбрасывает отходы в неустановленных для этих целей местах.

«Рейды проходят в трех территориальных управлениях: «Мытищинское», «Федоскино», «Пироговский». Общественники во взаимодействии с инспекторами Госадмтехнадзора и полиции ежедневно выявляют и выносят административные наказания сотням нарушителей (частным лицам и организациям), которые сбрасывают несанкционированные отходы - крупногабаритные отходы, диваны, мебель, бытовую технику и строительный мусор - на муниципальные контейнерные площадки, предназначенные исключительно для ТКО», - говорится в сообщении.

За 2 дня сотрудниками территориального управления №7 Госадмтехнадзора составлено 5 протоколов об административном правонарушении в отношении физических лиц.

Также в Подмосковье уже в течение недели министерство ЖКХ региона проводит рейд «Чистая контейнерная площадка ТКО».

«Рейды будут проводиться в регионе на регулярной основе до окончательного пресечения подобных нарушений. Нарушители будут нести административную ответственность, предусмотрено максимальное наказание за данное правонарушение в размере до 250 тысяч рублей», - говорится в материале.

Ежедневно совместно с областными административными силами отслеживаются проблемные площадки с подобными навалами КГМ и строительного мусора.

«Как правило, это уже исторически сложившиеся места, куда сами жители и юридические лица скидывают несанкционированный мусор. И теперь за ними и за всеми остальными площадками будет особый контроль по навалам, регулируемый административной ответственностью в виде штрафа», - отмечается в сообщении.