РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют перевозку опасных грузов на территории подмосковного Красногорска в период по 19 июля, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 13 по 19 июля на территории городского округа Красногорск проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД в данной сфере», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов.

«Как показала практика, по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, допускают нарушения ПДД», - добавляется в материале.

Водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории опасных грузов. В случае перевозки грузов повышенной опасности не допускается отклонение от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

В соответствии со статьей 12.21.2. КоАП РФ, нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. На должностных лиц, ответственных за перевозку - от 15 до 20 тысяч рублей. На юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

«Отдел ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения: если в потоке движения рядом с вашим автомобилем едет машина, предназначенная для перевозки опасных грузов, не предпринимайте резких маневров, перестроений, заблаговременно показывайте сигналами поворота планируемое направление своего движения. Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге!» - заключается в материале.