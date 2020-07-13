РИАМО - 13 июл. Строители приступили к реконструкции развязки Калужского шоссе на пересечении с Центральной кольцевой автомобильной дорогой А-113, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертизы России».

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию.

«По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», - говорится в сообщении.

Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113, строительство которой планируется завершить в 2021 году, пройдет по территории Новой Москвы и Московской области на расстоянии 50 километров от МКАД. Она будет параллельна кольцевым магистралям А-107 («Малая бетонка») и А-108 («Большая бетонка»).

Строящаяся трасса А-113, проектной длиной 339 километров, поможет снизить нагрузку на дорожные сети Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областей.