РИАМО - 13 июл. За минувшие сутки в Москве выявили 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано 230 029 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в столице.

Выздоровело за сутки 394 человека, скончались 25 человек. Всего за период пандемии в столице выздоровели после лечения 164 954 человека, умерли 4168 пациентов.

За сутки в России зафиксировано 6537 новых случаев Covid-19. Из них более 25,6% не имели клинических проявлений инфекции. Умерли 104 пациента с коронавирусом, выздоровели 2960 человек.

Общее количество выявленных случаев заболевания на территории РФ достигло 733 699. Всего от коронавирусной инфекции умерли 11 439 человек.

На улицах Москвы с понедельника отменили обязательный масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты на улицах необязательно, но рекомендации по их использованию сохранятся. Маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах нужно по-прежнему носить.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.