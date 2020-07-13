РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июл. Щелковские молодогвардейцы совместно с сотрудниками ГИБДД раздали жителям округа листовки, рассказывающие о правилах поведения и безопасности на дороге, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

«Приятно, что жители не проигнорировали нас: кто-то внимательно слушал, кто-то задавал вопросы. Надеемся, что эти беседы не прошли зря. Отдельную благодарность хочется выразить сотрудникам ГИБДД, которые всегда очень грамотно и точно отвечают на вопросы жителей», - сказал руководитель Щелковского отделения «Молодой Гвардии» Алексей Пирогов.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».