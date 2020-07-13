РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 июл. В городском округе Мытищи по 5 сентября можно подать заявление на получение подарка первокласснику, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга (https://www.instagram.com/p/CCirOKlHqq7/).

Право на получение подарка имеет только один из родителей, законных представителей ребенка-первоклассника в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в МО на душу населения – 13115 рублей на каждого ребенка-первоклассника однократно, если заявитель и ребенок-первоклассник имеют место жительства в Подмосковье.

«Если ваш ребенок идет в первый класс в 2020 году и вы подходите под условия, то подать заявление можно по 5 сентября включительно в МФЦ или в соцзащиту. Понадобятся следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за каждые три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления», – говорится в сообщении.

С собой также необходимо иметь свидетельство о заключении брака родителей ребенка-первоклассника – для заявителя, состоящего в браке; свидетельство о расторжении брака родителей ребенка – для заявителя, брак которого со вторым родителем расторгнут; справку, подтверждающую обучение ребенка в образовательном учреждении; документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя.

«На все вопросы по получению подарка первокласснику ответят специалисты Мытищинского управления социальной защиты населения по телефону: 8(495)502-70-80. Управление работает без выходных, с понедельника по воскресенье: с 8:00 до 20:00», – отмечается в материале.