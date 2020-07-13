РИАМО - 13 июл. Граждане с инвалидностью смогут получить более современные средства для реабилитации, в том числе специальные телефоны и протезы с микропроцессорным управлением, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министерство труда и соцзащиты России обновило классификацию технических средств реабилитации. Теперь граждане с диагнозом «буллезный эпидермолиз» смогут получить специальную одежду по индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

«Мы работаем в тесном контакте экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие требованиям времени средства», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он добавил, что также граждане с нарушением слуха будут получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи.

В перечень высокофункциональных протезов также внесли протез голени с модулем стопы с микропроцессорным управлением, который автоматически корректирует положение сустава, реагируя на движение ноги.

Кроме того, протезы нижних конечностей начнут производить для постоянного пользования. При этом будет возможность заменить приемные гильзы протезов. Такая мера сделает протез многофункциональным, и не нужно будет подбирать временные лечебно-тренировочные протезы.

По новой классификации предусмотрено разделение количества абсорбирующего белья для детей и для взрослых, учитывая возрастные особенности.