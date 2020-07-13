РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Суд обязал компанию ликвидировать незаконную свалку со строительными отходами вблизи деревни Кутьино Подольска, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее компания ОАО «Щапово-Агротехно» намеревалась приобрести земельный участок в округе площадью 40 тысяч квадратных метров и уже успела разделить его на 24 отдельных участка. В ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что один из них (вблизи деревни Кутьино) захламлен строительными отходами. Компании было выдано предписание с требованием вывезти отходы на места законного размещения и привести земли в прежнее состояние.

«Тем временем сделка купли-продажи земель была признана судом ничтожной, и компания подала в областное управление Росреестра заявление от отказа права собственности. На этом основании руководители общества, видимо, сочли, что могут не исполнять требования Минэкологии и обратились в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о признании предписания незаконным. Однако суд отказал в удовлетворении иска, поскольку на момент обнаружения незаконной свалки компания являлась собственником участка», - говорится в сообщении.

Суд высшей инстанции подтвердил законность требований Минэкологии. Теперь компанию-нарушителя понудят привести земли в первоначальное состояние.