РИАМО - 13 июл. Пятиэтажный гостиничный комплекс с подземным паркингом на 70 машин построят в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект разместится на Пречистенской набережной в районе Хамовники, строительство ведется за счет инвестора. В настоящее время проводят работы по сооружению надземной части здания.

«По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор. В ходе проверок в обязательном порядке проверяется соблюдение строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Специалисты центра экспертиз по заданию Мосгосстройнадзора проверят качество выполненных монолитных конструкций: толщину защитного слоя бетона, его водонепроницаемость, шаг армирования, качество поверхности и геометрические параметры железобетонных конструкций и другое.