РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Пожарные Люберец за минувшую неделю 60 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе (с 6 по 12 июля - ред.) подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 60 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в тушении 10 пожаров, пять из которых произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Он добавил, что один пожар произошел в хозпостройке, один - на производственном объекте, один - в заброшенном здании, еще один - в бытовке. Также в Лыткарине сгорел автобус автоколонны Люберец.