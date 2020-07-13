РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Настоятель Никольского храма в Подольске провел чин освещения колоколов для малой звонницы, сообщается в группе «Никольский храм г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Настоятель Никольского храма Подольска священник Алексий Суриков 11 июля совершил чин освящения колоколов для малой звонницы Никольского храма. Средства на колокола были собраны прихожанами храма», - говорится в сообщении.

Теперь богослужения в Никольском храме будут сопровождаться уставными звонами.