РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска в рамках профилактического мероприятия по 19 июля проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«С 13 по 19 июля на территории Московской области, в том числе и в Подольске, проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на проверку транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов. При проверке обращается особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям, соблюдение режима труда и отдыха водителей», - говорится в сообщении.

Также при проверке сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на наличие у водителей документов, предусмотренных правилами дорожного движения и правилами перевозки опасных грузов.