РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июл. Флешмоб с колокольчиками «Услышь меня, Полина» провели на фестивале «Православная семья» в селе Подольска в поддержку трехлетней девочки, страдающей от врожденной аномалии развития ушей, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В селе Сынково Подольска при храме Иоанна Богослова 12 июля прошел ежегодный фестиваль «Православная семья», организованный волонтерским движением Подольского благочиния «Милосердие – Подольск».

«Участники марафона «Добрый июнь» получили призы, а победители в творческих номинациях приняли участие в концертной программе. На площадке детей ждали анимация от школы волонтеров-аниматоров «Светоч», игры, мастер-классы, аквагрим, фотосессия с уже полюбившимся всем добрыми хаски из питомника «Стая снежных псов». Гвоздем программы стало катание на лошадках подворья конного клуба «Святой князь Владимир». Финальная песня «Семья» и общий флешмоб с колокольчиками «Услышь меня, Полина» никого не оставили равнодушными», – говорится в сообщении.

В рамках программы прошла благотворительная ярмарка, а также были объявлены победители конкурса семейных фотографий «Моя православная семья» и разыграна лотерея среди участников, приехавших на праздник. Поздравил всех гостей праздника благочинный церквей округа протоиерей Олег Сердцев.

Мероприятие проходило в поддержку трехлетней Полины Кузнецовой, страдающей от врожденной аномалии развития ушей. Полине необходима сложная операция по формированию слуховых проходов и ушных раковин.