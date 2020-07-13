РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июл. В деревне Гребнево подмосковного Щелкова привели в порядок пешеходный мост через реку Любосеевку, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Были заменены порядка 80 подгнивших досок и укреплена опорная балка.

«Кроме этого, были проведены работы по покраске металлического каркаса основания и перил», - говорится в сообщении.

Теперь мост снова комфортен и безопасен для жителей.