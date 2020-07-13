РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Жители подмосковного Красногорска могут пройти срочное тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщается в Instagram-аккаунте Красногорской горбольницы №2.

«ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» предлагает всем желающим пройти срочное тестирование на Covid-19. На базе собственной лаборатории мы предлагаем: ПЦР-тестирование на новую короновирусную инфекцию (мазок); иммуноферментный анализ крови на наличие антител к возбудителю Covid-19», - говорится в сообщении.

Результаты анализов можно получить в поликлинике уже на следующий рабочий день.

«Внимание! Данные услуги оказываются в отделении платных услуг поликлиники №3 по адресу: Павшинский бульвар, дом №9. Телефон для справок: 8(499)444-21-56», - добавляется в материале.

В рамках системы ОМС тесты на Covid-19 могут быть назначены только по решению лечащего врача на основании клинической картины заболевания.