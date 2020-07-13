РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю поступило 2,1 тысячи обращений жителей в полицию, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Он добавил, что по ним возбудили 47 дел, из них 39 раскрыто. Также произошли два преступления с тяжким причинением вреда здоровью, они еще не раскрыты. Кроме того, были два разбоя и грабежа.

«На прошедшей неделе произошло убийство в ходе драки у магазина «Магнит» на Южной улице в Люберцах. Пока не раскрыто», — сказал Романцев.

Он призвал граждан быть бдительными, потому что увеличилось количеств разбоев и грабежей.