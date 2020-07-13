РИАМО - 13 июл. На текущей неделе в Московский регион придет холодный атмосферный фронт, температура заметно снизится, прогнозируются грозы с порывистым ветром, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в понедельник жаркая погода еще сохранится: столбики термометров поднимутся до плюс 25 — плюс 27 градусов.

«Во второй половине дня в Москве возможна гроза и кратковременный дождь. При грозе порывы (ветра - ред.) составят 12-17 метров в секунду. На востоке Подмосковья еще довольно жарко — плюс 27 градусов. На западе температура от плюс 20 до плюс 22 градусов», — сказала Позднякова.

Холодный атмосферный фронт будет пересекать Московский регион во вторник. В ночь на 14 июля местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем может выпасть до трети месячной нормы осадков. Северный ветер скажется на температуре.

«В Москве ожидается плюс 21 — плюс 23 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25. Завтра порывы ветра могут местами достигать 13-18 метров в секунду», — отметила синоптик.

В среду также будет облачно. В Москве ожидается около плюс 20 градусов, по области — плюс 17-22 градуса.

«Температура 15 июля будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В последующие дни <...> местами будут кратковременные дожди, погода будет довольно ветреной», — добавила собеседник агентства.

На выходных, по словам Поздняковой, дневная температура воздуха начнет постепенно повышаться. В субботу существенных осадков не предвидится. Температура составит плюс 21-23 градуса.