РИАМО - 13 июл. С начала 2020 года в Московской области организовали порядка 1,2 тысячи продовольственных ярмарок, качество и безопасность товаров обеспечили специалисты ветеринарной службы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Дополнительные торговые точки помогают нашим фермерам не только накормить жителей столицы и Подмосковья, но и реализовать свой товар», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Масштабный фестиваль-ярмарка «Красногорская трапеза» развернули в городском округе Красногорск на целую неделю.

«Свою продукцию на этой ярмарке представили порядка 30 фермерских и монастырских хозяйств не только нашего, но и соседних регионов. Качество и безопасность реализуемых товаров обеспечили специалисты ветеринарной службы нашего министерства», — отметил министр.

По его словам, на ярмарке работали передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, предназначенные для выполнения лабораторных исследований молока и молочной продукции, мяса и мясных продуктов, рыбы, раков, яиц, меда, а также овощей и фруктов.

Посредством ФГИС «Меркурий» проверялось соответствие сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих происхождение и безопасность предлагаемой к продаже продукции.

«Также осуществлялась проверка соблюдения противоэпидемических мер, велся контроль проведения дезинфекции, установленной санитарной дистанции, обеспечение участников и посетителей ярмарки защитными средствами. Все перечисленные меры были строго соблюдены», — подчеркнул Разин.

С начала 2020 года выездные ветлаборатории Минсельхозпрода осуществили на ярмарках около шести тысяч проб сельскохозяйственной продукции.