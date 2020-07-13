РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Дневные стационары возобновили работу в двух поликлиниках подмосковного Красногорска с понедельника, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«С 13 июля возобновлена работа дневных стационаров поликлиники КГБ №1, а также филиала «Октябрьская». Получить направление в дневной стационар можно по показаниям терапевта, невролога, кардиолога», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приемы ведут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Пациентам рекомендуется приходить в поликлинику в медицинской маске.

«Напомним, что ранее ежемесячно в дневных стационарах медицинскую помощь получали более 170 человек. На лечение в основном поступали с сосудистыми заболеваниями головного мозга на фоне гипертонии, после инсультов, с болезнями эндокринной системы, с остеохондрозом с болевыми синдромами», - добавляется в материале.

Кроме того, с введением новых правил посещения количество пациентов, получающих медицинскую помощь, будет сохранено.

«Дневной стационар в поликлинике на улице Карбышева, дом 4, начал работать в две смены», - заключается в сообщении.