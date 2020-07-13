РИАМО - 13 июл. В парке Северного речного вокзала в столице появится новое место для отдыха и развлечений, общая площадь благоустройства составляет 49 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«В ходе работ преобразится не только сама территория парка Северного речного вокзала, но и набережная. Она превратится в комфортное прогулочное пространство, а в южной ее части над водной поверхностью Химкинского водохранилища появится пляж», — говорится в сообщении.

На территории обустроят настил общей площадью порядка 4,1 тысячи квадратных метров, из которых почти 3,5 тысячи «квадратов» займет огороженная зона отдыха с тремя бассейнами, а на оставшейся части можно будет прогуляться вдоль воды. В этой же части появится кафе.

В данный момент на территории прокладывают трубы для подачи воды и формируют стены будущих бассейнов. В бассейнах сделают систему подогрева, поэтому в прохладные дни температура там будет держаться на уровне плюс 27 градусов.

Также ведется устройство настила, который облицуют специальной террасной доской. Параллельно ведутся работы по устройству технического помещения для обслуживания водных сооружений.

«Вход на территорию бассейнов будет осуществляться через многофункциональный павильон, в котором разместятся душевые, кассы, раздевалки и зона выдачи полотенец», — отмечается в материале.