РИАМО - 13 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Муниципальным бюджетным учреждением «Чеховское благоустройство», в отношении ООО «ОСТЕК», общество собираются включить в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес компании проект контракта на поставку многослойного стекла в установленный законом срок.

«В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

В связи с этим учреждению поступило уведомление, что общество уклоняется от заключения контракта.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленный срок.