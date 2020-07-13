РИАМО - 13 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного управления ФАС о необоснованности жалобы ООО «ПИК-Комфорт» на нарушение администрацией города Долгопрудный правил проведения конкурса, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Компания ранее пожаловалась на действия администрации города при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

«В заявке ООО «ПИК-Комфорт» были указаны недостоверные сведения о должности и ФИО руководителя организации, документы, представленные в составе заявки общества, не заверены в порядке, определенном организатором торгов. Также отсутствует наименование должности лица, заверившего копию», — отмечается в материале.

Ведомство решило, что отказ в допуске к участию ООО «ПИК-Комфорт» обоснован.

Компания не согласилась с решением УФАС и обратилась в суд, который подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.