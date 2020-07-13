РИАМО - 13 июл. За минувшие сутки в Подмосковье выздоровели 342 пациента с Covid-19, за все время пандемии в регионе вылечили свыше 41 тысячи пациентов, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всех пациентов выписали после получения отрицательных результатов исследования на Covid-19.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 289 заболевших», — отмечается в материале.

В Московской области продолжают ослаблять введенные ранее ограничения из-за коронавируса. Ограничения в регионе снимают на фоне улучшения ситуации с Covid-19.

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13 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.